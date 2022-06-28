Galatasaray, Ola Solbakken'le anlaşmaya vardı

Sarı-kırmızılılar, Norveç’in Bodo-Glimt takımında forma giyen ve sözleşmesi 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek olan Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli’nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat-forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray’ın gözdesi, Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu.

23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sarı-kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı.

Kulübü ile olan sözleşmesi Ocak 2023’te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep edildi.

Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor

Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi.

Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun kulübüyle yapılan görüşmelerin ardından Ola Solbakken ile şimdiden anlaştı.

Anlaşma tamam

Sarı kırmızılı yöneticiler, FIFA kuralları gereği kontratının bitimine 6 ay kaldığı için istediği kulüple Transfer görüşmesi yapma hakkını elde eden Solbakken’in menajeriyle temas kurup teklifini yaptı.

Galatasaray’ın ortaya koyduğu proje ile Solbakken hakkındaki düşünceleri beğenen menajer, önerilen yıllık ücreti de kabul etti ve taraflar anlaşma sağladı.

Solbakken 'evet' dedi

Menajerin ardından Ola Solbakken de teklife olumlu yanıt verince taraflar ocak ayı için el sıkıştı.

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcudan aldıkları bu ‘Evet’ cevabını, transferi bir an önce gerçekleştirmek adına koz olarak kullanıyor.