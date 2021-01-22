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Galatasaray Onyekuru'yu açıkladı
Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
- İHA
- 22.01.2021 - 23:04
- Güncelleme : 23.01.2021 - 00:04
Galatasaray, takıma katmak istediği eski oyuncusu Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Onyekuru'nun transferi için Monaco kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
"RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.