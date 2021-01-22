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Galatasaray Onyekuru'yu açıkladı

Galatasaray Onyekuru'yu açıkladı

Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı.