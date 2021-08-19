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    Galatasaray, Randers ile berabere kaldı

    Galatasaray, Randers ile berabere kaldı

    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 21:52
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 22:14
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    Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oldu.

    Maça hızlı başlayan Galatasaray, aradığı golü 26. dakikada Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile buldu.

    Galatasaray, Randers ile berabere kaldı #1

    MAÇA KEREM AKTÜRKOĞLU DAMGA VURDU

    54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak durumu 1-1'e getirdi.

    71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

    83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü.

    Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

    Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

    Galatasaray, Randers ile berabere kaldı #2

    Galatasaray, Randers ile berabere kaldı #3

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