Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi bakın ne oldu

Galatasaray stadının adı değişti! Yeni ismi bakın ne oldu

Türk Telekom ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona eren Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru NEF oldu. Peki Galatasaray stadının yeni adı ne oldu? İşte Ali Sami Yen'in yeni adı...

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Telekom ile sona eren stadyum isim hakkı anlaşmasının ardından yeni sponsorunu buldu.

Galatasaray, NEF İnşaat ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Anlaşmaya göre 10 sezon için Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile stadyum isim hakkı sözleşmesi imzalayan Galatasaray, kasasına 725 milyon TL ve KDV koyacak.

ALİ SAMİ YEN'İN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV’si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ödenecektir.''