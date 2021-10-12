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    Galatasaray, stat sponsorunu açıkladı

    Galatasaray, stat sponsorunu açıkladı

    Galatasaray, stat sponsorluğu için NEF İnşaat ile 5+5 yıllık, 725 milyon TL + KDV şeklinde sponsorluk anlaşması yapıldığını KAP'a bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 08:08
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 08:16
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    Galatasaray Spor Kulübü, NEF İnşaat ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

    Sarı-kırmızılıların, isim hakkı için Türk Telekom ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının toplam bedeli 80 milyon dolarken, NEF ile TL bazında yapılan yeni sponsorluk anlaşması, bugünün kuru ile 80 milyon dolar + KDV'ye denk geliyor.

    SPONSORLUK ANLAŞMASI KAP’TA

    Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.”

    Öte yandan KAP'a yapılan bildirimde 725 milyon TL + KDV tutarının dolar karşılığı mı yoksa yıldan yıla dolar bazında mı ödeneceğine dair detay belirtilmedi.

    Galatasaray, stat sponsorunu açıkladı #1

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