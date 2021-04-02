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    Galatasaray ve Beşiktaş'ın hedefi Kenan Karaman

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın hedefi Kenan Karaman

    Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kadrolarına takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'ın ortak hedefi Kenan Karaman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 10:14
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    Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray ve Beşiktaş, transferde de karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

    İki takım da forvet hattını güçlendirmek için çeşitli arayışlara girerken, iki takımın da radarına Milli Takım oyuncusu Kenan Karaman girdi.

    BEŞİKTAŞ KENAN'IN TALEBİNE KARŞI OLUMSUZ

    Avrupa kulüpleri tarafından ilgi gören Larin'in sezon sonu takımdan ayrılması gündeme gelirken Beşiktaş, gündemine Kenan Karaman'ı aldı.

    Milli oyuncu, siyah-beyazlı ekipten 4 yıllık sözleşme ve yıllık 1.2 milyon euro isteyince Beşiktaş, Kenan'ın bu talebine olumsuz yanıt verdi.

    Galatasaray ve Beşiktaş ın hedefi Kenan Karaman #1

    GALATASARAY DA DEVREDE

    Galatasaray'da da forvet anlamında Falcao ve Diagne istenilen performansı göstermeyince Fatih Terim, Kenan Karaman'ı kadrosuna dahil etmek istiyor.

    İki takım da Kenan'ı kadrosuna bonservis bedeli ödemeden katmayı planlıyor.

    Galatasaray ve Beşiktaş ın hedefi Kenan Karaman #2

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