Galatasaray, Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı
ensonhaber.com

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonunu Şampiyonlar Ligi arenasında açtı.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'nun ardından 4. imzayı Wilfried Zaha'ya attıran sarı- kırmızılılar, Devler Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

İlk resmi mücadelesine çıktı

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray 1-0 geriye düşmesine rağmen Abdülkerim Bardakçı ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Mücadele beraberlikle sona erdi

Sarı-kırmızılı ekip 90+1'de kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

ekibinin golleri ise 47. dakikada Oyewusi ve 90+1'de Kazlauskas'tan geldi.

Kazlauskas gol sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rövanş mücadelesi İstanbul'da oynanacak

Sarı kırmızılılar, Zalgiris Vilnius ile 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak.

Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

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