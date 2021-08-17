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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, antrenmana çıkmadı

    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:23
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    Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, antrenmana çıkmadı

    Marcao, dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında Galatasaraylı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.

    Saldırının ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı futbolcu Maraco için ne yapılacağı da merak konusu oldu.

    ANTRENMANA ÇIKMADI

    Meydana gelen olayın ardından Marcao, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

    Galatasaray da Kerem Aktürkoğlu na saldıran Marcao, antrenmana çıkmadı #1

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