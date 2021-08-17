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- Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, antrenmana çıkmadı
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, antrenmana çıkmadı
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugünkü antrenmanda yer almadı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 15:04
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:23
Marcao, dün akşam oynanan Giresunspor-Galatasaray maçında Galatasaraylı takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.
Saldırının ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı futbolcu Maraco için ne yapılacağı da merak konusu oldu.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Meydana gelen olayın ardından Marcao, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.