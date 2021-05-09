Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezonu kapattı

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin son bölümünde sakatlanan Mostafa Mohamed sezonu kapattı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan ve maç sonunda sahadan sedyeyle ayrılan Mostafa Mohamed sezonu kapattı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan tektikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sezonun geri kalanında oynayamayacak Mısırlı yıldızın, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.