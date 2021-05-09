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    Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezonu kapattı

    Galatasaray'da Mostafa Mohamed sezonu kapattı

    Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin son bölümünde sakatlanan Mostafa Mohamed sezonu kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 20:25
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:40
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    Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan ve maç sonunda sahadan sedyeyle ayrılan Mostafa Mohamed sezonu kapattı.

    GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yapılan tektikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

    6-8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

    Sezonun geri kalanında oynayamayacak Mısırlı yıldızın, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Galatasaray da Mostafa Mohamed sezonu kapattı #1

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