Galatasaray'da Nicolo Zaniolo maç kadrosuna alınmadı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk ediyor.

2-2'nin rövanşına çıkacak olan Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo sürpriz bir şekilde Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı.

İtalyan futbolcu, ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

2-2 sona eren Zalgiris-Galatasaray maçında 73 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, yerini Halil Dervişoğlu'na bırakmıştı.

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Zalgiris maçı öncesi Nicolo Zaniolo konusuna açıklık getirdi.

İtalyan futbolcunun dünkü taktik idmanın son bölümünde sakatlandığını belirten Buruk şunları kaydetti:

Zaniolo dün taktik idmanın en sonunda kasığında bir ağrı hissetti. Yoksa bugün ilk 11'de olacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu ve oynayamayacağını söyledi. 2-3 güne antrenmanlara başlayacaktır.