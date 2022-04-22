Galatasaray'da mahkemenin tedbir kararını kaldırmasının ardından seçimin tarihi yeniden 30 Nisan olarak belirlendi. Peki, Galatasaray'da seçim maratonu hangi adaylarla başlıyor?

Fatih Terim ile yollarının ayrılmasından sonra iyice düşüşe geçen Galatasaray, hareketli günler geçiriyor.

Futbol anlamında taraftarını mutlu edemeyen Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, mali açıdan ibra edildi.

Ancak Fatih Terim'in gönderilmesinden sonra herkesin, "İdari açıdan ibra edilemeyebilir" sözü gerçek oldu ve Elmas idari açıdan ibra edilmedi.

Bunun üzerine seçim kararı alan Galatasaray camiası 30 Nisan'da yeni başkanını seçmek için hazırlanmaya başladı.

Ancak 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçim için tedbir kararı koydurdu.

Bundan sonrası için neler olacağı merak edilirken, bugün görülen mahkemede tedbir kararı kaldırıldı.

Galatasaray bu kararın ardından 30 Nisan'a iyice odaklanırken, başkan adayları ise gündeme gelmeye başladı.

Peki, Galatasaray'da seçim maratonu hangi adaylarla başlıyor? İşte yanıtı...

Galatasaray'da seçim maratonu başlıyor

Galatasaray'da seçimin 30 Nisan'da yapılması önündeki engelin kalkmasının ardından iki başkan adayı Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu sarı kırmızılı kulübün 39. başkanı olabilmek için yarışacak.

Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı Genel Kurul'un iptali dava dilekçesini inceleyen 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir kararı koymuş, Galatasaray Kulübü de buna itiraz etmişti.

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu da davaya fer'i müdahil olurken Galatasaray'ın itirazı saat 11.00'de yapılan duruşmada görüşüldü.