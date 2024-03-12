Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Galatasaray'da seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

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Galatasaray’da sezon sonunda seçim heyecanı yaşanacak...

Galatasaray'da başkanlık seçiminin tarihi netlik kazandı.

25 Mayıs'ta yapılacak

Sarı- kırmızılı takımda seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

En geç 1 Haziran'da başkan belli olacak

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.

Galatasaray'da başkan adayları

Öte yandan iddialara göre mevcut başkan Dursun Özbek'e camia içerisinden aday olması için yoğun bir baskı var.

Diğer aday adayları arasında ise Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas yer alıyor.

Özbek'ten Timur'a resmi teklif

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur’a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.

Timur düşünmek için süre istedi

Bu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek’ten süre istedi.

Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.