Galatasaray yeni başkanını seçiyor

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Açılan sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu seçimi 150 oy farkıyla önde götürüyor.

Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.

Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başladı.

Açılış konuşmasını Burak Elmas yaptı

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Üyelerin yarısı oy kullandı

Galatasaray’da oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u oy kullandı. 24 sandıkta yapılan oy kullanımı saat 15.00’te sona erdi ve oy sayımına geçildi.

SONUÇLAR

1. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76

DURSUN ÖZBEK: 97

2. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114

DURSUN ÖZBEK: 108

3. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99

DURSUN ÖZBEK: 92

4. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106

DURSUN ÖZBEK: 86

5. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122

DURSUN ÖZBEK: 63

6. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121

DURSUN ÖZBEK: 71

7. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95

DURSUN ÖZBEK: 80

8. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85

DURSUN ÖZBEK: 91

9. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64

DURSUN ÖZBEK: 65

10. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93

DURSUN ÖZBEK: 74

11. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70

DURSUN ÖZBEK: 81



12. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98

DURSUN ÖZBEK: 84

13. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87

DURSUN ÖZBEK: 87

14. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75

DURSUN ÖZBEK: 79

15. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60

DURSUN ÖZBEK: 92

16. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81

DURSUN ÖZBEK: 79

17. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74

DURSUN ÖZBEK: 82

18. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80

DURSUN ÖZBEK: 94

TOPLAM

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1603

DURSUN ÖZBEK: 1506