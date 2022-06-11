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- Galatasaray yeni başkanını seçiyor
Galatasaray yeni başkanını seçiyor
- 11.06.2022 - 19:10
- Güncelleme : 11.06.2022 - 19:53
Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.
Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başladı.
Açılış konuşmasını Burak Elmas yaptı
Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.
Üyelerin yarısı oy kullandı
Galatasaray’da oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u oy kullandı. 24 sandıkta yapılan oy kullanımı saat 15.00’te sona erdi ve oy sayımına geçildi.
SONUÇLAR
1. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
DURSUN ÖZBEK: 97
2. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114
DURSUN ÖZBEK: 108
3. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99
DURSUN ÖZBEK: 92
4. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106
DURSUN ÖZBEK: 86
5. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122
DURSUN ÖZBEK: 63
6. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121
DURSUN ÖZBEK: 71
7. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95
DURSUN ÖZBEK: 80
8. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 91
9. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64
DURSUN ÖZBEK: 65
10. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93
DURSUN ÖZBEK: 74
11. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70
DURSUN ÖZBEK: 81
12. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98
DURSUN ÖZBEK: 84
13. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87
DURSUN ÖZBEK: 87
14. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75
DURSUN ÖZBEK: 79
15. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60
DURSUN ÖZBEK: 92
16. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81
DURSUN ÖZBEK: 79
17. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74
DURSUN ÖZBEK: 82
18. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80
DURSUN ÖZBEK: 94
TOPLAM
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1603
DURSUN ÖZBEK: 1506