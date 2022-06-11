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    Galatasaray yeni başkanını seçiyor

    Galatasaray yeni başkanını seçiyor

    Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Açılan sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu seçimi 150 oy farkıyla önde götürüyor.
    • 11.06.2022 - 19:10
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 19:53
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    Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.

    Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başladı.

    Açılış konuşmasını Burak Elmas yaptı

    Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

    Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

    Üyelerin yarısı oy kullandı

    Galatasaray’da oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u oy kullandı. 24 sandıkta yapılan oy kullanımı saat 15.00’te sona erdi ve oy sayımına geçildi.

    SONUÇLAR

    1. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
    DURSUN ÖZBEK: 97

    2. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114
    DURSUN ÖZBEK: 108

    3. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99
    DURSUN ÖZBEK: 92

    4. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106
    DURSUN ÖZBEK: 86

    5. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122
    DURSUN ÖZBEK: 63

    6. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121
    DURSUN ÖZBEK: 71

    7. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95
    DURSUN ÖZBEK: 80

    8. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
    DURSUN ÖZBEK: 91

    9. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64
    DURSUN ÖZBEK: 65

    10. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93
    DURSUN ÖZBEK: 74

    11. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70
    DURSUN ÖZBEK: 81

    12. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98
    DURSUN ÖZBEK: 84

    13. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87
    DURSUN ÖZBEK: 87

    14. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75
    DURSUN ÖZBEK: 79

    15. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60
    DURSUN ÖZBEK: 92

    16. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81
    DURSUN ÖZBEK: 79

    17. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74
    DURSUN ÖZBEK: 82

    18. SANDIK
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80
    DURSUN ÖZBEK: 94

    TOPLAM
    EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1603
    DURSUN ÖZBEK: 1506

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    Galatasaray yeni başkanını seçiyor #5

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