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- Galatasaray'dan açıklama: Erken seçim yok
Galatasaray'dan açıklama: Erken seçim yok
Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili yalan haberlerin yayıldığının belirtildiği açıklamada, erken seçim gibi bir gündemin oluşmadığı aktarıldı.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 17:19
Galatasaray Spor Kulübü, gündemlerinde erken seçimin olmadığını açıkladı.
Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray'ın gündeminde erken seçim yoktur. Doktorların, başkan Mustafa Cengiz'e "görevi bırakmalısın" yönünde bir telkini de yoktur." ifadelerine yer verildi.
Bazı haber sitelerinde yayılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının özellikle belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: