Galatasaray’dan Taylan Antalyalı paylaşımı

Giydiği tişört ile LGBT’lilere destek verdiği düşünülen Taylan Antalyalı için Galatasaray’ın resmi hesabından bir paylaşım yapıldı.

Türkiye, Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı’nın, LGBT'yi temsil eden renkler ve "Gururla destekliyorum" yazısı içeren tişörtüyle yaptığı paylaşımı hala konuşuyor.

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen kare için yıldız futbolcu sessizliğini korurken, Galatarasay’ın resim hesabından bir paylaşım yapıldı.

“GÜNAYDIN BÜYÜK GALATASARAY AİLESİ”

Taylan Antalyalı’nın Galatasaray armasını öptüğü andan bir fotoğrafın paylaşıldığı Twitter gönderisine “Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi” notu düşüldü.

Paylaşım sabah 07.00’de yapılmasına rağmen kısa sürede büyük beğeni aldı.

İLK KEZ BU SAATTE BİR PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan resmi hesap, bugüne kadar ilk kez bu saatte bir paylaşım yapmış oldu.

Bazı taraftarlar bunu gün içerisinde yapılacak transferlere bağlarken, bazıları da geç kalınmış olduğunu düşündü.

Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı