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    Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' itirazı

    Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' itirazı

    Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırı ile ilgili kararına itiraz edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2020 - 19:10
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    Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' itirazı

    Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

    GALATASARAY, İTİRAZI RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

    Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' itirazı #1

    NE OLMUŞTU?

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğunun önümüzdeki üç sezon için belirlendiği kaydedilmişti.

    2020-21: Kadroda 14, sahada 8 yabancı.

    2021-22: Kadroda 12, sahada 7 yabancı.

    2022-23: Kadroda 10, sahada 6 yabancı.

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