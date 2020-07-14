Galatasaray'dan 'yabancı sınırı' itirazı

Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırı ile ilgili kararına itiraz edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili alınan kararın iptali için TFF Tahkim Kuruluna başvurdu.

GALATASARAY, İTİRAZI RESMİ AÇIKLAMAYLA DUYURDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğunun önümüzdeki üç sezon için belirlendiği kaydedilmişti.

2020-21: Kadroda 14, sahada 8 yabancı.

2021-22: Kadroda 12, sahada 7 yabancı.

2022-23: Kadroda 10, sahada 6 yabancı.