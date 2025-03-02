Galatasaray'ın eski yıldızı Inaki Pena Barcelona'nın teklifini reddetti

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Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan İspanyol eldiven Inaki Pena için flaş bir gelişme yaşandı.

Inaki Pena'nın Barcelona tarafından yapılan yeni sözleşme teklifini reddettiği öğrenildi.

Galatasaray'da sezon sonu Muslera'nın ayrılması büyük olasılık olarak gösterilirken sarı-kırmızılı ekipte gözler tekrardan Pena'ya çevrilebilir.

CİMBOM DEVREYE GİREBİLİR

2021/2022 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve ilk A takım maçına sarı-kırmızılı forma ile çıkan file bekçisi, Cim-Bom için 8 maçta mücadele etti.

Zaman zaman adı Galatasaray ile de anılan Inaki Pena'nın Barcelona'nın ardından hangi takım için ter dökeceği merak konusu olurken Galatasaray tarafının, Pena için sezon sonunda serbest kalması halinde devreye girebileceği öne sürüldü.

GÜNCEL DEĞERİ 10 MİLYON

25 yaşındaki İspanyol eldivenin şu an için güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Barcelona eğer sözleşme konusunda Pena ile tekrar masaya oturur anlaşırsa Galatasaray'ın en az 10 milyon euroyu gözden çıkarması gerekebilir.

8 MAÇA ÇIKTI

2021/2022 sezonunu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve ilk A takım maçına sarı-kırmızılı forma ile çıkan file bekçisi, Galatasaray için 8 maçta mücadele etti.