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- Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu: Benim için rüya gibi
Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu: Benim için rüya gibi
Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı attığı son golün sahibi olan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda duygularını paylaştı. Kerem, kendisi için rüya gibi bir gün olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 10:02
- Güncelleme : 06.12.2020 - 11:53
Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gol perdesini kapatan isim olan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.
Maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "Benim için 'rüya' gibi bir gün. Takım arkadaşlarım da bu anıma ortak oldular. Ömer ağabey çok güzel gördü." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİYİZ"
Şampiyonluk istediğini aktaran Aktürkoğlu, "Güzel bir zaman geçiriyoruz. Güzel futbol oynuyoruz, galibiyet serimizi devam ettiriyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." dedi.
GENÇ YETENEK
Genç Kerem’in kısa süre aldığı maçta gösterdiği performans, büyük takdir topladı.
Sosyal medyada çok sayıda kişi genç topçuya övgüler yağdırdı.