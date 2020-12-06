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Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu: Benim için rüya gibi

Galatasaray’ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu: Benim için rüya gibi

Galatasaray'ın Hatayspor'a karşı attığı son golün sahibi olan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda duygularını paylaştı. Kerem, kendisi için rüya gibi bir gün olduğunu söyledi.