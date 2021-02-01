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- Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ambulans uçakla sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.
- İHA
- 01.02.2021 - 01:26
Galatasaray'ın geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Gedson Fernandes'e yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
YARIN İSTANBUL'DA OLACAK
Sarı-kırmızılı yöneticiler, bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulundu.
22 yaşındaki futbolcunun yarın 16.30 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.