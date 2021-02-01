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    Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ambulans uçakla sabah saatlerinde İstanbul'da olacağı öğrenildi.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 01:26
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    Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray'ın geçici transferi konusunda Benfica ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Gedson Fernandes'e yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

    YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

    Sarı-kırmızılı yöneticiler, bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulundu.

    22 yaşındaki futbolcunun yarın 16.30 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.

    Galatasaray ın yeni transferi Gedson Fernandes in koronavirüs testi pozitif çıktı #1


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