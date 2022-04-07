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Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 22:10
- Güncelleme : 07.04.2022 - 22:13
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı.
Yoğun sis nedeniyle ertelendi
Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi.
Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu ertelendi.
9 Nisan Cumartesi günü oynanacak
Cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan karşılaşma 9 Nisan Cumartesi saat 20.30'a ertelendi.