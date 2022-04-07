Gaziantep - Trabzonspor maçı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak Trabzonspor, sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı.

Yoğun sis nedeniyle ertelendi

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi.

Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu ertelendi.

9 Nisan Cumartesi günü oynanacak

Cuma günü saat 20.30'da oynanması planlanan karşılaşma 9 Nisan Cumartesi saat 20.30'a ertelendi.