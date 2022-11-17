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Gaziantep'e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı

Gaziantep'e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı

İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Gaziantep'e geldi. Milli Takım, burada baklava ve geleneksel müzik aletleriyle karşılandı.