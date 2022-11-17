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    Gaziantep'e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı

    İskoçya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı için Gaziantep'e geldi. Milli Takım, burada baklava ve geleneksel müzik aletleriyle karşılandı.
    • 17.11.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:01
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    Gaziantep'e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı

    A Milli Futbol Takımımız, dün İskoçya ile oynadığı hazırlık maçında galip geldi.

    Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-1'lik skorla sona erdi.

    Galibiyetin ardından Çekya maçı için harekete geçen Milli Takım, Gaziantep'e gitti.

    Baklavayla karşılandılar

    Özel uçakla kente gelen kafile, havalimanında davul, zurna ve baklavayla karşılandı.

    Taraftarların yoğun sevgi gösterisi ile karşılaşan milli takım kafilesine baklava ikram edildi.

    Davul zurna eşliğinde otele geçtiler

    Ayrıca davul-zurna eşliğinde otobüse binen futbolcular ve teknik heyet konaklamak üzere otele geçti.

    Gaziantep'e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı ViDEO

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #1

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #2

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #3

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #4

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #5

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #6

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #7

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #8

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #9

    Gaziantep e giden Milli Takım, davul ve zurnayla karşılandı #10


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