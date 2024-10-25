Gedson Fernandes: Golüm değil, 3 puan önemli

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, 1-0 kazanılan Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ REAKSİYON GÖSTERDİK"

"İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik"Maçı değerlendiren Gedson, "Maça kötü başladık ama ilerleyen sürede iyi bir reaksiyon gösterdik. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maça da kötü başladık aslında. İlerleyen sürelerde çok iyi reaksiyon verdik. Çok önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Attığı gole değinen Gedson, "Önemli olan takımın kazanmaya devam etmesi. Hep bu şekilde çalışarak hedeflerimize ilerlemek en önemli nokta. Tabii ki gol attığım için mutluyum, bunu devam ettirmek istiyorum. Ama önemli olan takım olarak böyle iyi gitmek ve maç kazanmak." ifadelerini kullandı.