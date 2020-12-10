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    Gençlerbirliği'nde 10 kişi koronavirüse yakalandı

    Kulüp, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır" açıklamasında bulundu.
    • İHA
    • 10.12.2020 - 22:24
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    Gençlerbirliği'nde 10 kişi koronavirüse yakalandı

    Genlerbirliği'nde Erzurumspor öncesi koronavirüs krizi yaşıyor.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 6 futbolcu, 2 antrenör ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    10 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POİZTİF ÇIKTI

    Yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Gençlerbirliği nde 10 kişi koronavirüse yakalandı #1

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