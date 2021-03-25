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    Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı

    Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı

    Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Raşit Ghezzal milli takım formasıyla Zambiya'ya karşı bir gol 1 asist yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 23:30
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    Siyah beyaylı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Raşit Ghezzal, milli takımda da aynı performansını sergiliyor.

    Beşiktaş'ta yaptığı asistlerle dikkat çeken Ghezzal, bu sefer attığı golle gündeme geldi.

    1 GOL 1 ASİST YAPTIĞI MAÇTA SAKATLANDI

    Milli takım maçında Zambiya'ya karşı attığı golle takımını 19. dakikada 1-0 öne geçirdi. Maçta bir de asist yapan oyuncu maçın ilk yarısında sakatlanarak oyudan çıktı.

    Ghezzal Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkarken, 13 asist yapıp 1 de gol kaydetti.

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    Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı #2

    Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı #3

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