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- Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı
Ghezzal 1 gol 1 asist yaptığı maçta sakatlandı
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Raşit Ghezzal milli takım formasıyla Zambiya'ya karşı bir gol 1 asist yaptığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.03.2021 - 23:30
Siyah beyaylı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Raşit Ghezzal, milli takımda da aynı performansını sergiliyor.
Beşiktaş'ta yaptığı asistlerle dikkat çeken Ghezzal, bu sefer attığı golle gündeme geldi.
1 GOL 1 ASİST YAPTIĞI MAÇTA SAKATLANDI
Milli takım maçında Zambiya'ya karşı attığı golle takımını 19. dakikada 1-0 öne geçirdi. Maçta bir de asist yapan oyuncu maçın ilk yarısında sakatlanarak oyudan çıktı.
Ghezzal Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkarken, 13 asist yapıp 1 de gol kaydetti.