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Ghezzal'ın menajerine gözaltı
Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçı sonrası stat koridorunda Ndao ve Ghezzal'ın menajeri arasında kavga çıktı.
- DHA
- 12.05.2021 - 01:36
- Güncelleme : 12.05.2021 - 01:42
Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçının ardından Beşiktaş'ın futbolcusu Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrük takımının futbolcusu Ndao arasında gerginlik yaşandı.
NDAO, HAKAN KORKMAZ'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Hakan Korkmaz ile Ndao arasında çıkan tartışma sonlandırmak için araya Karagümrüklü Koray Altınay girdi.
Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.