Gianluigi Buffon futbola veda etti Son olarak İtalya'da Parma forması giyen efsane isim Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

ensonhaber.com

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İtalyan kaleci Gianluigi Buffon kariyeri hakkında kritik kararı verdi.

2006 Dünya Kupası'nda şampiyonluk kupasını kaldıran Buffon, kramponlarını asmaya karar verdi.

İtalyan futbol efsanesi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

"Her şey için teşekkürler"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran İtalyan kaleci, "Her şey için teşekkürler" notu paylaştı.

Efsane kalecinin, birkaç saat içerisinde futbolu bırakma kararı hakkında resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Tüm futbolseverlerin takdirini kazandı

Kariyerinde Parma, Juventus ve PSG gibi takımların formasını giyen Buffon, kalede gösterdiği performansla sadece kendi taraftarlarının değil tüm futbolseverlerin takdirini kazandı.

Kariyeri

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, sırasıyla Juventus ve Psg formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar futbola başladığı Parma'ya dönen tecrübeli eldiven kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Buffon'un kazandığı kupalar:

10 Serie A

7 İtalya Süper Kupası

6 İtalya Kupası

1 Fransa Ligue 1

1 Fransa Süper kupası

1 UEFA Kupası

1 Dünya Kupası

1 Avrupa U21 Şampiyonası