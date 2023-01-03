Petrol
84.2
-1.99%
Euro
19.8028
-0.79%
Dolar
18.7281
0.08%
Altın
1.101
0.39%
Borsa
5627
0.00%
Bitcoin
317.171
-0.54%
BTXN Coin
7.05
14.44%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Gianni Infantino, Pele'nin tabutu başında selfie çekti

    FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törende tabutun başında selfie çektirmesi tepkilere neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 18:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gianni Infantino, Pele'nin tabutu başında selfie çekti

    Dünya futbolu bir efsanesini daha kaybetti.

    29 aralıkta Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti.

    Pele'nin cenaze süreci devam ediyor.

    Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda dizenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino da Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törendeydi.

    Tabutun başında selfie

    Taziyelerini ileten İnfantino, sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Bunun nedeni ise İnfantino'nun cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmesiyedi.

    Infantino'nun tabutun başında gelenlerle selfie çektirmesi özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Gianni Infantino, Pele nin tabutu başında selfie çekti #1

    Gianni Infantino, Pele nin tabutu başında selfie çekti #2

    Gianni Infantino, Pele nin tabutu başında selfie çekti #3


    Bursa’da sisli hava etkili oldu
    İç Haber

    Bursa’da sisli hava etkili oldu

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 - 2023 VGM burs sonuçları sorgulama
    Gündem

    VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 - 2023 VGM burs sonuçları sorgulama

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı
    Advertorial

    Aslı'nın Bulduğu Yeni Kazanç Yöntemi %100 Başarılı

    Görüş Bildir