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Gianni Infantino, Pele'nin tabutu başında selfie çekti

Gianni Infantino, Pele'nin tabutu başında selfie çekti

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törende tabutun başında selfie çektirmesi tepkilere neden oldu.