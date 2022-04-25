Golfte, ilk günün lideri Bodrum Golf Kulübü

Federasyonumuz tarafından ilk defa düzenlenen ve Limak ana sponsorluğunda gerçekleştirilen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu bugün başladı.

23-24 Nisan 2022 tarihlerinde Bodrum Regnum Golf Country’de yapılacak TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakasında, Süper Tur’da 7, 1. Tur’da 11 kulüpten, toplamda 18 takımı temsilen 144 oyuncu sahaya çıktı.

Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Kuşadası Golf Kulübü’nün katıldığı organizasyon, Süper Tur ve 1. Tur olarak iki farklı kategoride düzenleniyor.

Oynanan turnuvanın formatına göre, her takım 8 kişi olacak ve 8 kişiden en iyi 6 skor yapan oyuncuların skorlarının toplamı takımın sıralamasını belirleyecek. Hem Süper Tur’da hem de 1. Tur’da oynanan iki gün sonunda, sıralamada yer alan son takım 2 puan alacak ve her bir üst sıradaki takımlar, sıralama yükseldikçe ilave 2 puan eklenerek yapılacak puanlama sistemi kullanılacak.

Bu puanlama sistemine göre TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu 1. Ayak müsabakasının ilk raundunun sonunda Süper Tur’da Ali Xiaowei Gong, Murat Keklik, Erol İslamoğlu, Serdar Dağıstan, Hüseyin Demirağ, Hüseyin Boyacı, Caner Tuna ve İsmail Erdoğan’dan oluşan Bodrum Golf Kulübü toplamda 437 net skorla birinci, Nureddin Katırancı, Ercan Çek, Ahmet Çağıl, Şehmus Işık, Emre Bahtoğlu, Bekir Başak Ünal, Recep Turan ve Cengiz Gülmez’den oluşan Tauros Golf Kulübü toplamda 452 net skorla ikinci, Engin Taviloğlu, Taylan Büker, Bertan Gürkan, Sinan Yaman, Eyüp Özelgin, Zeynep Çelikoğlu, Erdem Yılmaztürk ve Mustafa Özdemir’den oluşan İstanbul Golf Kulübü toplamda 456 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

1. Tur müsabakalarının ilk raundunun sonunda ise Eren Baki, Nigora Abdusaidova, Cem Kuran, Yakup İçgören, Halil Bahçecioğlu, Özgür Cem Can, Richard Özatacan ve Doğukan Boyacı’dan oluşan Bodrum Golf Kulübü toplamda 216 stableford skorla birinci, Yusuf Alirıza Tulpar, Devran Yıldırım, Mustafa Türker, Mert Yeğinaltay, Ali Kuş, Selim Coşkunkan, Ayhan Karaağaç ve Sadık Volkan Biner’den oluşan Tauros Golf Kulübü toplamda 207 toplamda stableford skorla ikinci, Taner Ankara, Cumhur Ersin, Baki Kara, Selahattin Özdoğan, Mehmet Fatih Özalp, Cem Hakan Elmas, Cüneyt Sapmaz ve Muhammed Ali Aydın’dan oluşan Ataşehir Golf Kulübü toplamda 203 stableford skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Oynanan tüm ayaklar sonunda puanlar toplanacak ve bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım Tur Şampiyonu olacak.