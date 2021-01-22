Gomis şovuna devam ediyor

Gomis şovuna devam ediyor

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de yine harika bir gol attı.

Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Bafetimbi Gomis, transfer olduğu Al Hilal'de harikalar yaratıyor.

Gittiği günden beri golleriyle gündemden düşmeyen yıldız futbolcu attığı gollere bir yenisini daha ekledi.

2. DAKİKADA HARİKA GOL

Al Hilal'ın Al Taawon ile oynadığı karşılaşmanın 2. dakikasında sahneye çıkan Gomis, muhteşem golüyle ülke gündemine oturdu.

Gomis şovuna devam ediyor İZLE

