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    Gomis şovuna devam ediyor

    Gomis şovuna devam ediyor

    Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de yine harika bir gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 06:23
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 06:34
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    Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı Bafetimbi Gomis, transfer olduğu Al Hilal'de harikalar yaratıyor.

    Gittiği günden beri golleriyle gündemden düşmeyen yıldız futbolcu attığı gollere bir yenisini daha ekledi.

    2. DAKİKADA HARİKA GOL

    Al Hilal'ın Al Taawon ile oynadığı karşılaşmanın 2. dakikasında sahneye çıkan Gomis, muhteşem golüyle ülke gündemine oturdu.

    Gomis şovuna devam ediyor İZLE

    Gomis şovuna devam ediyor #1

    Gomis şovuna devam ediyor #2

    Gomis şovuna devam ediyor #3

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