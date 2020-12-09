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    Göztepe, Alanya'yı tek golle geçti

    Göztepe, Alanya'yı tek golle geçti

    Geçtiğimiz hafta ilk yenilgisini alan Alanyaspor, erteleme maçında Göztepe'ye de 1-0 mağlup oldu. Lider, pazar günü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 20:34
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 21:04
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    İzmir depremi nedeniyle ertelenen Göztepe-Alanyaspor maçı, bugün oynandı.

    Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 70. dakikada Tripic'in attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 18'e yükseltti.

    Göztepe, Alanya yı tek golle geçti #1

    ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

    Alanyaspor ise üst üste 2. maçını kaybederek 23 puanda kaldı ancak zirvedeki yerini korudu.

    Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Göztepe, Alanya yı tek golle geçti #2

    Süper Lig'de zirve yarışı:

    (23) Alanyaspor
    (23) Galatasaray
    (23) Fenerbahçe
    (19) Beşiktaş (1 maçı eksik)

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