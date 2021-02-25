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    Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

    Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nda 60 metre engelli yarışını 7.29'luk dereceyle tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu
    • AA
    • 25.02.2021 - 03:35
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 03:39
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    Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı

    23 yaşındaki sporcu Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışında büyük bir başarıya imza attı.

    Uzun zamandır kırılamayan 60 metre engelli yarışında rekoru kırarak rekorun yeni sahibi oldu.

    ABD'li atlet yarışı 7.29'luk dereceyle tamamladı.

    110 METREDE DE 1. LİK KAZANMIŞTI

    Holloway, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.

    Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı VİDEO

    Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı #1

    Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı #2

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