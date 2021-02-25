- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı
Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı
Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nda 60 metre engelli yarışını 7.29'luk dereceyle tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu
- AA
- 25.02.2021 - 03:35
- Güncelleme : 25.02.2021 - 03:39
23 yaşındaki sporcu Grant Holloway, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Madrid etabındaki 60 metre engelli yarışında büyük bir başarıya imza attı.
Uzun zamandır kırılamayan 60 metre engelli yarışında rekoru kırarak rekorun yeni sahibi oldu.
ABD'li atlet yarışı 7.29'luk dereceyle tamamladı.
110 METREDE DE 1. LİK KAZANMIŞTI
Holloway, 2019 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engellide altın madalya kazanmıştı.
Grant Holloway 27 yıldır kırılamayan rekoru kırdı VİDEO