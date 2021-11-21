Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 90+4. dakika attığı galibiyet golüne, GS TV sunucuları "Aman Yarabbim" diyerek tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Kıtalararası derbide karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET GOLÜ ANINDA GS TV

Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4. dakikada Miguel Crespo ile bulurken, gol anında GS TV'de Deniz Güler ve Serbay Şenkal'in tepkileri dikkat çekti.

"AMAN YARABBİM" DİYEREK MASALARA VURDULAR

"Fenerbahçe etkili geliyor, dikkatli olmamız lazım" denildiği sırada gelen golle yıkılan sunucuların "Aman Yarabbim. Böyle bir şey olabilir mi ya?!" diyerek masalara vurduğu anlar ekrana yansıdı.

GS TV sunucuları, Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle yıkıldı İZLE