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    GS TV sunucuları, Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle yıkıldı

    GS TV sunucuları, Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle yıkıldı

    Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin 90+4. dakika attığı galibiyet golüne, GS TV sunucuları "Aman Yarabbim" diyerek tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 23:10
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 23:29
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    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Kıtalararası derbide karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

    FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET GOLÜ ANINDA GS TV

    Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4. dakikada Miguel Crespo ile bulurken, gol anında GS TV'de Deniz Güler ve Serbay Şenkal'in tepkileri dikkat çekti.

    "AMAN YARABBİM" DİYEREK MASALARA VURDULAR

    "Fenerbahçe etkili geliyor, dikkatli olmamız lazım" denildiği sırada gelen golle yıkılan sunucuların "Aman Yarabbim. Böyle bir şey olabilir mi ya?!" diyerek masalara vurduğu anlar ekrana yansıdı.

    GS TV sunucuları, Fenerbahçe'nin galibiyet golüyle yıkıldı İZLE

    GS TV sunucuları, Fenerbahçe nin galibiyet golüyle yıkıldı #1

    GS TV sunucuları, Fenerbahçe nin galibiyet golüyle yıkıldı #2

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