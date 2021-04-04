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    GS TV'de gol anları

    GS TV'de gol anları

    Galatasaray'ın Hatayspor'a 3-0 yenildiği karşılaşma anında GS TV spikerleri, yenilen goller karşısında sinirlerine hakim olamadılar.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2021 - 00:41
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    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Galatasaray deplasmanda oynadığı Hatayspor'a karşı 3-0 mağlup oldu.

    HER GOLDE ÇİLEDEN ÇIKTILAR

    Maçı taraftarlarına canlı yayında anlatan GS TV'nin spikerleri ise zor anlar yaşadı.

    Galatasaray'ın 3 gol yediği maçta Alican Baykın ve Serbay Şenkal'in yenilen goller karşısında isyanı ekranlara yansıdı. Baykın ve Şenkal goller karşısında adeta çileden çıktı.

    GS TV'de gol anları VİDEO

    GS TV de gol anları #1

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