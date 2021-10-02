Güven Yalçın: Rüyamdaki gibiydi

Beşiktaş’ta galibiyet gollerini atan Güven Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada "İyi vurdum golde, orta da çok iyiydi. Her oyuncu böyle güzel gol atmak ister tam da rüyamdaki gibiydi." dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Sivasspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta galibiyet gollerini atan Güven Yalçın, maçtan sonra konuştu.

"TAM DA RÜYAMDAKİ GİBİYDİ"

Ligde oynan iki maçta toplam 3 gol atan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"İyi vurdum golde, orta da çok iyiydi. Her oyuncu böyle güzel gol atmak ister tam da rüyamdaki gibiydi. Golü bulduktan sonra açıldık. Pozisyon yokken gol yedik. İkinci golde de şansım tuttu, vurdum ve gol oldu.

"RIDVAN ÇOK İYİ KESTİ"

İlk golde Rosier, ikinci golde de Rıdvan çok iyi kesti. Rıdvan’ın ortasında bana pek iş düşmedi ve sevincimde ona teşekkür ettim.

Her gün çalışıyorum ve üstüne koymaya çalışıyorum. Hocayı da utandırmamaya çalışıyorum. Milli araya 3 puanla girmek bizim için çok önemliydi."











