Hagi, kendisine futbol anlamında en çok benzeyen oyuncuyu açıkladı

Hagi, kendisine futbol anlamında en çok benzeyen oyuncuyu açıkladı

Galatasarayın efsane oyuncular Gheorghe Hagi, İspanya'da verdiği bir röportajda, kendisine futbol anlamında en çok benzeyen oyuncunun Lionel Messi olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, İspanya'da verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Real Madrid ile Barcelona'da geçen günlerinden bahseden Hagi'nin işte o ropörtajı sizlerle:

"SONUÇLAR, REAL MADRİD'DEN AYRILMA KARARIMI ETKİLEDİ"

"24 saat futbolla yaşıyorum. Real Madrid'de bir şeyler kazanmak isterdim, sonuçlar benim ayrılma kararımı de etkiledi. Futbol böyledir. Real Madrid'de son yılım iyi olsa da başka bir ülkede deneyim yaşamak istedim. İspanya futboluna alışmıştım, yazık oldu."

"HARİKA BİR SPOR HAYATIM OLDU"

"Real Madrid'den ayrıldığıma tabii ki pişmanım. Ancak hayat böyledir, kararlar verirsin. Yine de harika bir spor hayatım oldu, Real Madrid ve Barcelona'da oynama şansına her oyuncu sahip olamıyor."

"GİTTİĞİM HER YERDE BİR ŞEYLER ÖĞRENDİM"

"İtalya'da çok yüksek bir seviye vardı, orada taktiği, detayları öğrendim. Gittiğim her yerde bir şeyler öğrendim. Real Madrid'de ise en iyi olma anlayışını, ikinciliğin değerli olmadığını öğrendim."





"DÜNYANIN EN İYİ İKİ KULÜBÜNDE OYNADIM"

"Real Madrid'de ve Barcelona'da oynamış olmam "kader". Bundan gururluyum. Dünyanın en iyi iki kulübünde oynadım ve benim bir insan ve futbolcu olarak gelişimimi bu sağladı."

"BANA EN ÇOK BENZEYEN OYUNCU MESSİ"

"Bana en çok benzeyen oyuncu, Messi. Daha çok gol atıyor ama özelliklerimiz aynı. Hızlı, sol ayağı iyi, tekniği harika. Ben ona göre daha çok bir 10 numaraydım, onun biraz daha fazla artıları var."





"CRUYFF İDOLÜMDÜ"

"Cruyff benim idolümdü. Oyuncu ve teknik direktör olarak benim için özeldi. Beni Barcelona'ya çağıran oydu ve düşünmedim bile. Az oynamış olmama rağmen çok şey öğrendim."



