Hakan Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta at binip cirit oynadı İtalyan devi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, memleketi Bayburt'ta at binerek keyifli vakit geçirdi.

İHA

Tatil için geldiği memleketi Bayburt'ta coşkuyla karşılanan Hakan Çalhanoğlu, İtalya dönüşü öncesi gözlerden uzak bir şekilde babası Hüseyin Çalhanoğlu ve oğlu Ayaz Çalhanoğlu, Yeşilli köyü Kurucakol mezrasında Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Başarılarından ötürü sporcuları tebrik eden Çalhanoğlu ailesi daha sonra atları dörtnala sürdü.

Dede, oğul ve torunun keyifli anlarına ise Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları eşlik etti.

Cirit oynadı

Cirit değnekleriyle cirit denemesi yapan Çalhanoğlu, ardından oyuncularla kısa bir cirit maçı oynadı.

Çalhanoğlu ailesi maç sonrası uzun yıllarca cirit sporuyla ilgilenen Fikri Köprücü'ye ait cirit ve at koşumlarının sergilendiği evi gezdiler.

Günün anısına Köprücü ailesi, Hakan Çalhanoğlu'na cirit sporunu simgeleyen üzerinde, "Türkiye'nin gururu Hakan Çalhanoğlu memleketine hoş geldin" yazılı biblo takdim etti.

Çalhanoğlu ise imzalı formasını hediye ederek düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.