Hakan Keleş: Golden sonra demoralize olduk

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Erken yediğimiz golden sonra demoralize olduk ama toparladık" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Maça hakemin düdüğüyle birlikte hızlı başlayan Fenerbahçe 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının böyle tamalanmasıya birlikte ikinci yarıda da oyuna hızlı başlayan sarı laciverli ekip 64. dakikada yıldız futbolcusu Mesut Özil ile fileleri tekrar havalandırdı.

GİRESUNSPOR'DA GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Maçta etkisini arttırmaya çalışan Giresunspor aradığı golü 85. dakikada Souleymane Doukara ile buldu. Maçın 2-1 tamamlanmasıyla birlikte sahadan puansız ayrılan Giresunspor'da galibiyet hasreti devam ediyor.

"OYUNA İYİ BAŞLAYAMADIK"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Oyuna iyi başlayamadık. Erken yediğimiz golden sonra demoralize olduk ama toparladık. Penaltıyı gole çeviremedik. Oyun olarak iyiydik, pozisyonlarda var ama 2-0 bireysel bir hata. Son dakikalara kadar iyi mücadele ettik, oyuncular iyi performans sergiledi. Penaltıyı gole çevirseydik, beraberliği kazanabilirdik. İyi oyun ama sonuca yansıtamadık" dedi.