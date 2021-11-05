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    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu

    Gaziantep FK, Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 22:35
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 22:56
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    Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı siyahlılar, Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu #1

    HAKEM 9 DAKİKA UZATMA VERMESİNE RAĞMEN 90+4'DE MAÇI BİTİRDİ

    Gaziantep FK, aldığı galibiyetle birlikte puanını 15'e çıkararak 11'inci sıraya yükselirken, Kasımpaşa 19'uncu sırada yer aldı.

    Karşılaşmaya maçın hakemi Halis Özkahya damga vurdu. Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi.

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu #2

    BAZI OYUNCULAR DUŞTAN SAHAYA GERİ DÖNDÜ

    Ardından soyunma odasına giden futbolcular, hakemin geri çağırması sonucunda sahaya geri döndü.

    Bazı futbolcular ise duştan çıkıp son 5 dakikayı oynadı.

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu #3

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu #4

    Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu #5

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