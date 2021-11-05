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- Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu
Halis Özkahya Gaziantep FK, Kasımpaşa maçına aldığı kararla damga vurdu
Gaziantep FK, Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü.
- Haber Merkezi
- 05.11.2021 - 22:35
- Güncelleme : 05.11.2021 - 22:56
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızı siyahlılar, Joao Figueiredo ve Steven Caulker'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı.
HAKEM 9 DAKİKA UZATMA VERMESİNE RAĞMEN 90+4'DE MAÇI BİTİRDİ
Gaziantep FK, aldığı galibiyetle birlikte puanını 15'e çıkararak 11'inci sıraya yükselirken, Kasımpaşa 19'uncu sırada yer aldı.
Karşılaşmaya maçın hakemi Halis Özkahya damga vurdu. Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi.
BAZI OYUNCULAR DUŞTAN SAHAYA GERİ DÖNDÜ
Ardından soyunma odasına giden futbolcular, hakemin geri çağırması sonucunda sahaya geri döndü.
Bazı futbolcular ise duştan çıkıp son 5 dakikayı oynadı.