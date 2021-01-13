Hamza Hamzaoğlu: Bazen kazandık derken kaybedebiliyorsunuz

Hamza Hamzaoğlu, uzatmalarda bitime 1-2 dakika kala kaybettikleri tur için üzgün olduklarını söyleyerek, "Futbolda bazen kazandık derken, kaybedebiliyorsunuz" dedi.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında karşılaştığı Galatasaray'a penaltılarla elendi.

"BUGÜN KEYİFLİ BİR MAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, turu geçen Galatasaray’ı tebrik ederek, "Bugün keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum, sahada ortaya koydukları mücadelen dolayı oyuncularımı da kutluyorum" diye konuştu.

"BAZEN KAZANDIK DERKEN KAYBEDEBİLİYORSUNUZ"

Normal süresi 0-0 sona eren ve uzatmalarda buldukları gol ile tura yakın taraf olduklarını belirten Hamzaoğlu, bitime bir iki dakika kala yedikleri gol ve sonrasında penaltılarda elendikleri için üzdün olduklarını dile getirdi. "Futbolda bazen kazandık derken, kaybedebiliyorsunuz" diyen Hamza Hamzaoğlu, "120 dakika çok iyi bir mücadele vardı. Futbolcularım inanılmaz bir mücadele sergiledi, nasıl oynamaları gerekiyorsa, bu oyunu sürdürdüler, mücadele ettiler, pozisyon yakaladılar" şeklinde konuştu.





"NASİP BÖYLEYMİŞ"

Türkiye Kupası'nda hedefe gitmek için mücadele ettiklerini belirten Hamzaoğlu, "Eğer yenseydik çok önemli bir rakibi geride bırakacaktık, ama nasip böyleymiş" dedi.

Artık ligde bakacaklarını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, her iki takımı da mücadeleden dolayı tebrik etti.



