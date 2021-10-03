Hamzaoğlu: Keyifli bir maç oldu ama en kötü 1 puan almalıydık

Hamzaoğlu: Keyifli bir maç oldu ama en kötü 1 puan almalıydık

3-2'lik Galatasaray yenilgisinin ardından konuşan Hamza Hamzaoğlu, "En kötü bir puan almamız gerekiyordu" dedi.

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 8. haftasında evinde konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Futbol adına güzel oldu. İzleyenlere keyifli bir maç izlettik ama bu maçtan en kötü 1 puan almamız gerekiyordu. Oyuncularımın verdiği mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı.

"DIAGNE'Yİ FAULLE DURDURMALIYDIK"

Hem penaltı şansımız vardı hem mağlup olmama şansımız vardı. Ayberk'e yapılan müdahale faul, hakem onu vermedi. Ceza yayı üzerinde faul kullanmamız gerekirdi ama onu dikkate almadılar. Her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık. Sarı kartla durdurup en azından beraberliği alabilirdik, nasip." diye konuştu.

"BU MÜCADELE SONRAKİ MAÇLARA YANSIMALI"

Sonraki maçlarda da böyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Hamzaoğlu, "Soyunma odasında herkes üzgündü, bu mücadelenin hakkı en kötü 1 puan olmalıydı. Şu anda puana bakmayacağız, mücadeleyi sonraki maçlara yansıtamaya çalışacağız. İyi bir takım olduk, Bunları kazandın en azından bu maçta" ifadelerini kullandı.