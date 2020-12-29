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    Hatay, Antalya'ya gol oldu yağdı

    Hatay, Antalya'ya gol oldu yağdı

    Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti. Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular arasına adını yazdırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2020 - 21:03
    • Güncelleme : 29.12.2020 - 21:26
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    Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'la Hatayspor karşı karşıya geldi.

    Maça fırtına gibi başlayan Hatayspor 8', 17', 22' ve 45+2. dakikada Boupendzda ile 35. dakikada Babajide'nin kaydettiği gollerle ilk yarı 5-0 kaydetti.

    HATAY'DAN ANTALYA'YA GOL YAĞMURU: 6-0

    Hatayspor'dan Mirkan Aydın 89. dakikada bulduğu golle farkı 6'ya çıkardı. Konuk ekip sahadan 6-0 galip ayrıldı.

    Antalyaspor bu sonuçla 17 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 24'e çıkardı.

    Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Hatayspor ise aynı haftada Konyaspor'u konuk edecek.

    Hatay, Antalya ya gol oldu yağdı #1

    BOUPENDZA, 4 GOL BİRDEN ATTI

    Öte yandan Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti.

    Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular listesine girmeyi başardı.

    Hatay, Antalya ya gol oldu yağdı #2

    12 MAÇTA 7 GOL ATTI

    Sezon başında Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

    Hatay, Antalya ya gol oldu yağdı #3

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    Hatay, Antalya ya gol oldu yağdı #5

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