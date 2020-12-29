Hatay, Antalya'ya gol oldu yağdı

Hatay, Antalya'ya gol oldu yağdı

Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup etti. Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular arasına adını yazdırmayı başardı.

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'la Hatayspor karşı karşıya geldi.

Maça fırtına gibi başlayan Hatayspor 8', 17', 22' ve 45+2. dakikada Boupendzda ile 35. dakikada Babajide'nin kaydettiği gollerle ilk yarı 5-0 kaydetti.

HATAY'DAN ANTALYA'YA GOL YAĞMURU: 6-0

Hatayspor'dan Mirkan Aydın 89. dakikada bulduğu golle farkı 6'ya çıkardı. Konuk ekip sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Antalyaspor bu sonuçla 17 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 24'e çıkardı.

Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Hatayspor ise aynı haftada Konyaspor'u konuk edecek.

BOUPENDZA, 4 GOL BİRDEN ATTI

Öte yandan Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti.

Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular listesine girmeyi başardı.

12 MAÇTA 7 GOL ATTI

Sezon başında Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.