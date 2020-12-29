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Hatay, Antalya'ya gol oldu yağdı
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 21:03
- Güncelleme : 29.12.2020 - 21:26
Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor'la Hatayspor karşı karşıya geldi.
Maça fırtına gibi başlayan Hatayspor 8', 17', 22' ve 45+2. dakikada Boupendzda ile 35. dakikada Babajide'nin kaydettiği gollerle ilk yarı 5-0 kaydetti.
HATAY'DAN ANTALYA'YA GOL YAĞMURU: 6-0
Hatayspor'dan Mirkan Aydın 89. dakikada bulduğu golle farkı 6'ya çıkardı. Konuk ekip sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor bu sonuçla 17 puanda kaldı. Hatayspor ise puanını 24'e çıkardı.
Antalyaspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Hatayspor ise aynı haftada Konyaspor'u konuk edecek.
BOUPENDZA, 4 GOL BİRDEN ATTI
Öte yandan Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti.
Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular listesine girmeyi başardı.
12 MAÇTA 7 GOL ATTI
Sezon başında Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.