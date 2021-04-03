Hatayspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray bu sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk oluyor.

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69' Babel'in şutunda Galatasaray gole çok yaklaştı.

64' Hatayspor'da Aabid sarı kart gördü

62' Galatasaray'da sarı kart gören oyuncu Şener.

59' Falcao'nun kafa vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı.

57' Hatayspor'da sarı kart gören oyuncu Akintola.

52' Hatayspor'da Mesut ve Kamara sarı kart gördü.

51' Ribeiro'nun şutu Galatasaray savunmasına çarpıp kornere çıktı.

45' Galatasaray ikinci yarıya 4 değişilikle başladı. (Feghouli'nin yerine Babel, Arda Turan'ın yerine Halil, Saracci'nin yerine Linnes, Mohamed'in yerine Falcao oyunda)

İlk yarı sonucu: Hatayspor 2-0 Galatasaray

37' Sivasspor'da sarı kart gören oyuncu Yusuf.

35' Donktan seken topta Diouf'un şutunu Muslera çıkardı.

34' Arda Turan'ın şutu auta çıktı.

29' Gol... Hatayspor 2-0 Galatasaray (Ribeiro)

24' Galatasaray'da Arta Turan sarı kart gördü.

21' Gol... Hatayspor 1-0 Galatasaray (Diouf)

19' Ömer Bayram'ın tehlikeli ortasını Sivasspor savunması kornere çıkardı.

6' Mostafa Mohamed'in şutu defansa çarpıp kornere çıktı

1' Maç başladı...

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşıyor.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Hatayspor-Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed