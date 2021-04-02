Daha önce Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Hatayspor Galatasaray maçına atanan hakem Fırat Aydınus’un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

ABDULKADİR BİTİGEN ATANDI

3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak maça pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atandı.

2 YIL 5 AY SONRA GÖREV ALACAKTI

Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girdiğimiz bu dönemde Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı iki atama oldukça dikkat çekiciydi. Halil Umut Meler üst üste iki fikstürde Beşiktaş’ın maçına verilirken Fırat Aydınus da 2018’den sonra ilk kez bir Galatasaray mücadelesinde görevlendirilmişti.

Fırat Aydınus, 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez bir Galatasaray maçına verilmişti. 2-2’lik eşitlikle biten derbinin sonlarında üç kırmızı kart çıkmıştı.