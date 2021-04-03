- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray bu sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 18:08
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Hatayspor-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed