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    Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray bu sezonun sürpriz takımlarından Hatayspor'a konuk olacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 18:08
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    Hatayspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Hatayspor-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

    Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa Mohamed

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