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Hataysporlu Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

Hataysporlu Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

Hataysporlu Aaron Boupendza, Antalyaspor deplasmanında 14 dakika içinde hat-trick yaptı. Gabonlu forvet, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu oldu.