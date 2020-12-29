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- Hataysporlu Boupendza, Süper Lig tarihine geçti
Hataysporlu Boupendza, Süper Lig tarihine geçti
- Haber Merkezi
- 29.12.2020 - 21:41
- Güncelleme : 30.12.2020 - 08:54
Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanması planlanan ve yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen Antalyaspor-Hatayspor mücadelesi, Hatay temsilcisinin 6-0'lık farklı galibiyetiyle tamamlandı.
Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti. 4 gol atan Gabonlu forvet performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
BOUPENDZA'DAN 14 DAKİKADA HAT-TRİCK
Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan yabancı futbolcular listesine girmeyi başardı.
Süper Lig'de daha önce Alex de Souza, Vleminckx, Fernandao, Gomis ve Jahoviç bu sevinci yaşamıştı.
Boupendza ayrıca, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu oldu.
ALEX'TEN SONRA LİGDE EN HIZLI HAT-TRİCK YAPAN İKİNCİ OYUNCU OLDU
Alex 10 dakikada hat trick yaparken, Gabonlu futbolcu 14 dakikada 3 gol attı.
Hatayspor'a sezon başında transfer olan oyuncu, böylelikle ligdeki 12. maçında toplam gol sayısını 7'ye yükseltmiş oldu.