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    Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası

    Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası

    Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro'ya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 18:40
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    Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu gözaltına alındı.

    Riberio'ya ev hapsi

    Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi.

    Türkiye'ye kaçtı

    Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

    Tecrübeli oyuncu, Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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