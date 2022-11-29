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- Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası
Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası
Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro'ya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 18:04
- Güncelleme : 29.11.2022 - 18:40
Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu gözaltına alındı.
Riberio'ya ev hapsi
Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi.
Türkiye'ye kaçtı
Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu, Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.