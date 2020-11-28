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- Hayranları Maradona'nın portresini kafalarına kazıttı
Hayranları Maradona'nın portresini kafalarına kazıttı
Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Maradona'nın hayranları, ölüm haberinin ardından berberlerin yolunu tuttu.
- AA
- 28.11.2020 - 08:36
- Güncelleme : 28.11.2020 - 10:08
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, önceki gün yaşamını yitirdi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı.
ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI
Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
PORTRESİNİ KAZITTILAR
Arjantinli efsane futbolcunun ölüm haberi, hayranlarını da yasa boğdu.
Maradona'nın hayranları, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki berberlerde kafalarına portresini kazıttı.