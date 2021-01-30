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    Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

    Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

    Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 02:30
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    Beşiktaş'ın transfer sürecinde uzun zamandır istediği oyuncu Hulk ülkesi Brezilya'ya döndü.

    ATLETİCO MİNEİRO'YA TRANSFER OLDU

    Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;

    "Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.

    Hulk, Atletico Mineiro ya transfer oldu #1

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