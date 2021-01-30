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Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu
Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 02:30
Beşiktaş'ın transfer sürecinde uzun zamandır istediği oyuncu Hulk ülkesi Brezilya'ya döndü.
ATLETİCO MİNEİRO'YA TRANSFER OLDU
Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;
"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.