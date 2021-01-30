Hulk, Atletico Mineiro'ya transfer oldu

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımı, Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Hulk'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş'ın transfer sürecinde uzun zamandır istediği oyuncu Hulk ülkesi Brezilya'ya döndü.

ATLETİCO MİNEİRO'YA TRANSFER OLDU

Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro, Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Hulk ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Atletico Mineiro'dan yapılan açıklamada;

"Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." ifadelerine yer verdi.