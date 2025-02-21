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TFF'den tarihi karar...

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak.

Dev derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

YABANCI HAKEM SORUSUNA YANIT VERDİ

HT Spor canlı yayınına katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bundan sonra Süper Lig'de Yabancı Hakem olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"ADALETİ SAĞLAMAZSANIZ ELİN OĞLU YÖNETİR"

Yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, "'Eğer sahada adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Hakemlere seminerde söyledim bunları. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor." diye konuştu.

Yabancı hakem için kulüplerden 'onu istiyorum, bunu istiyorum' diye talep elmediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kulüplerin isteği üzerine işlem yapmıyoruz. Hakem arkadaşlarla konuştum. 'Sizleri toplumun önüne atmamak için, sizleri korumak adına yabancı hakem yönetsin' dedim. Onların da şikayetleri yok." dedi.

"25 SENENİN BİRİKİMİ VAR, TEMİZLEMEK KOLAY OLMUYOR"

İbrahim Hacıosmanoğlu hakem konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

600 sene dünyayı yönetmiş insanların evlatlarıyız dedim. Dedim ki 'sahada hakemlerimizin insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da insani hatayı kabul etmiyorum'. Bir sürü kameradan bakıyorsunuz. Ben bunu dedikçe VAR'da hatalar artmaya başladı. Devre arasında hakem arkadaşlarla konuştum. Hiçbir kulübün talebiyle ilgili VAR gelmedi. Hakem arkadaşlarımıza 'Size sahip çıktım, özlük haklarınızı iki katına çıkardım' dedim. Maçları rahat yönetsinler diye. 'Ama siz benim başımı fena eğdiniz' dedim. 'Şimdi ikinci yarı VAR'da yabancı hakem gelecek' diye konuştum. 'Eğer sahada da adaleti sağlamazsanız oraya da yabancı hakem gelecek. Evden seyredersiniz, elin oğlu gelir parayı alır' dedim. Seminerde söyledim bunları. Federasyonu en çok yıpratan konu hakemler. 25 senenin birikimi var. Temizlemek kolay olmuyor.

VİNCİC KARARI NASIL ALINDI?