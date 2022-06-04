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- İbrahim Tarık Aslan Ve İrem Demir, TGF Federasyon Kupası’nın İlk Gününü Lider Tamamladı
İbrahim Tarık Aslan Ve İrem Demir, TGF Federasyon Kupası’nın İlk Gününü Lider Tamamladı
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 22:10
4-5 Haziran tarihlerinde TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlenen turnuvada Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji Sk., Karya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Marmara Golf Kulübü’nden toplam 73 golfçü sahaya çıktı.
Oynanan müsabakaların ilk raundunun sonunda erkekler grossda Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü sporcularından Taner Yamaç 77 (+5) gross skorla ikinci, Berk Çelik 80 (+8) gross skorla üçüncü, kadınlar grossda İrem Demir 75 (+3) gross skorla birinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci 78 (+6) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya 78 (+6) gross skorla üçüncü sırada bulunuyor.
Erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü’nden İbrahim Tarık Aslan 75 net skorla birinci, Ankara Golf Kulübü’nden Fırat Genelioğlu 75 net skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Berkay Ayyıldız 75 net skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Zeynep Denizci 74 net skorla birinci, Ankara Golf Kulübü’nden Deniz Kaya 74 net skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü’nden İrem Demir 75 net skorla üçüncü basamakta yer aldı.
Erkekler B kategorisinde ise 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü’nden Dara Muhammed Saf 36 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Inguk Ryu 36 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Mehmet Saraçoğlu 36 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Alya Mahmuti 36 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Zeynep Çelikoğlu 32 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Ayşen Erdoğan 31 stableford skorla ilk günü üçüncü sırada tamamladı.