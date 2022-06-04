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İbrahim Tarık Aslan Ve İrem Demir, TGF Federasyon Kupası’nın İlk Gününü Lider Tamamladı

İbrahim Tarık Aslan Ve İrem Demir, TGF Federasyon Kupası’nın İlk Gününü Lider Tamamladı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen TGF Federasyon Kupası, 4 Haziran tarihinde TGF Silivri Golf Sahası’nda başladı.